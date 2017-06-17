Бронированный «Айболит» поможет раненым

Военно-промышленная компания разработала медицинскую версию бронеавтомобиля «Тигр», получившую название «Айболит», сообщается на сайте компании. Бронеавтомобиль, предназначенный для розыска, сбора и эвакуации раненых, также может использоваться в качестве шасси для машин управления и командно-штабных машин.

Новый автомобиль имеет бронированный кузов объемом 10,3 кубического метра и может перевозить до четырех лежачих раненых на носилках в два яруса либо до четырех сидячих раненых на сиденьях. Объем кузова обеспечивает свободный доступ медперсонала к раненым и оказание им помощи во время движения. Кормовая дверь автомобиля оборудована аппарелью со ступеньками.

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По сообщению производителя, разработка новой машины началась после крушения «Невского экспресса» в 2009 году, когда стандартные санитарные машины не смогли подойти к месту крушения ближе чем на 1,5 километра из-за непроходимой для обычных автомобилей местности.

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от обстрела из винтовок СВД и автоматов АКМ.

Бронеавтомобиль «Тигр», ставший прототипом для новой медицинской машины, производится серийно с первой половины 2000-х годов для вооруженных сил и других силовых структур России и ряда иностранных государств.

В октябре 2016 года на сайте госзакупок появилось сообщение о провале конкурса на разработку нового санитарного автомобиля для Вооруженных сил России.