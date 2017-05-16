Новое поколение бронеавтомобилей «Тигр» пообещали показать в 2018 году

Министерство обороны выделило деньги на разработку бронеавтомобиля нового поколения из семейства «Тигр». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Военно-промышленной компании» (разработчика техники) Александр Красовицкий.

По его словам, в данный момент идет проработка эскизных вариантов машины.

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«Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства. Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем», — рассказал Красовицкий.

Новая машина, как отмечает агентство, будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, при этом размещение экипажа и десанта сделают более удобным.

«Тигр» (ГАЗ-2330) — семейство многоцелевых бронеавтомобилей, производящихся на Арзамасском машиностроительном заводе. Прототип машины, разрабатывавшийся по контракту с Иорданией, был показан в 2001 году. В дальнейшем автомобиль был существенно переработан. Машина находится в серийном производстве с 2005 года, сперва по заказу МВД, с начала 2010-х начала поступать в разведподразделения вооруженных сил.