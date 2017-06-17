Глава Еврокомиссии предложил провести европейскую церемонию прощания с Колем

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил провести европейскую церемонию прощания с умершим бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Bild.

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«Еще при жизни Коль был удостоен почетного гражданства Европы. Поэтому сейчас также следует воздать ему должное, проведя европейскую церемонию прощания, которую я предлагаю», — заявил политик.

«Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он сформировал судьбу и историю этого континента, объединив людей Востока и Запада», — продолжил Юнкер, добавив, что «в этом была его особая миссия».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы не только произвели на него большое впечатление, «но и в какой-то степени — в значительной степени — изменили мой собственный взгляд на эти процессы».

Гельмут Коль умер в пятницу, 16 июня, в своем доме в Людвигсхафене, ему было 87 лет. Пост канцлера ФРГ он занимал с 1982 по 1998 год. При нем произошло объединение Западной и Восточной Германии.