Путин рассказал о серьезном влиянии Коля

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль оказал на него большее влияние. Слова Путина передает РИА Новости.

«Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — сказал российский лидер.

Материалы по теме Великий объединитель Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка

По его словам, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы впечатлили его. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человек», — отметил Путин.

В пятницу, 16 июня, Коль умер в своем доме в Людвигсхафене, ему было 87 лет Пост канцлера ФРГ он занимал с 1982 по 1998 год. При нем, в частности, произошло объединение Западной и Восточной Германии.