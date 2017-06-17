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Опубликован финансовый отчет Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп представил свой финансовый отчет за 2016 год. 98-страничный документ опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве.

В частности, президент получил доход в размере 298 миллионов долларов от владения гольф-клубами. Также указана прибыль 37,2 миллионов долларов от курорта «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. 19,7 миллионов долларов получено от открывшейся в прошлом году гостиницы в Вашингтоне Trump Hotel.

В отчете перечислены 565 компаний, в которых Трамп покинул руководящие посты до вступления в должность президента.

Долговые обязательства Трампа насчитывают 315 миллионов долларов.

В Белом доме отметили, что отчет предоставляется добровольно, президент имеет право не делать этого до мая 2018 года.

Трамп в январе покинул свою компанию Trump Organization. Его советник по налогам Шери Диллон заявляла, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.

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