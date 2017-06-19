В ФСВТС опровергли сведения о конфликте с Индией при разработке истребителя FGFA

Сообщения о том, что Россия требует у Индии дополнительных денег за передачу технологий по истребителю пятого поколения FGFA, не соответствуют действительности. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Такого набора чувствительных технологий как мы, Индии не даст никто. Индия получит не только "ноу-хау", но и право собственности на технологии. При этом FGFA не будет уступать ПАК ФА по характеристикам и будет адаптирован к местным условиям», — заявил Шугаев.

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О том, что Россия затребовала у Индии дополнительно около семи миллиардов долларов за передачу пакета технологий, в конце мая 2017 года написало издание Defense News.

14 февраля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил «Ленте.ру», что в программе FGFA пока нет продвижения. По контракту второго этапа должна быть запущена разработка истребителя с учетом требований, выдвинутых Индией.

Стоимость работ, рассчитанных на семь лет (в том числе три года до момента первого полета машины), оценивается в четыре миллиарда долларов для каждой из стран-участниц проекта.

Ранее сообщалось, что индийские военные выдвинули более 40 дополнительных требований к проекту самолета. В частности, индийцы добиваются применения новейших российских двигателей, обеспечивающих крейсерскую сверхзвуковую скорость (предложенные АЛ-41Ф1 их не устраивают), бортового радиолокационного комплекса с круговым обзором, а также требуют понижения радиолокационной заметности.

В июне 2013 года Россия завершила контракт первого этапа объемом 295 миллионов долларов, по которому разрабатывался технический облик будущей машины FGFA. Базой для проекта служит российский истребитель пятого поколения, создаваемый по программе ПАК ФА.