В ФСВТС прокомментировали поставки корабельных вертолетов Ка-52К в Египет

Египет выбрал корабельные ударные вертолеты Ка-52К для оснащения своих десантных вертолетоносцев, начата работа над обликом машины. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, в данный момент идет предконтрактная работа, включая формирование технического облика машин в контакте с представителями заказчика.

После покупки Египтом двух десантных вертолетоносцев типа «Мистраль», изначально строившихся во Франции по заказу России, Москва вела переговоры о комплектовании авиагрупп этих кораблей российской вертолетной техникой, а также о поставках радиоэлектронного оборудования. В начале июня 2017 года было заявлено, что принципиальное решение о поставках Ка-52К в Египет принято.

Стандартный комплект авиагруппы, запланированной для российского флота в момент постройки, предполагал базирование восьми вертолетов Ка-52К на одном корабле, однако вертолетоносец технически мог нести до 16 таких машин. Соглашение 2014 года о постройке Ка-52К для авиации ВМФ предусматривало передачу 32 вертолетов.

В данный момент также реализуется контракт на поставку 46 машин типа Ка-52 для египетских ВВС. Первые машины уже проходят испытания, их передадут заказчику в конце лета 2017-го.