Россия и Египет обсудят поставки оборудования для «Мистралей»

Российская делегация отправилась в Египет на переговоры по поставкам систем управления и связи для вертолетоносцев типа «Мистраль». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества.

«Переговоры продолжаются, российская делегация уехала в Египет обсуждать с египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления», — сказал собеседник агентства.

Ранее Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы «Мистраль». По словам источников «Ленты.ру» в оборонной промышленности, в части вооружения речь идет о системах ПВО ближнего боя и средствах защиты корабля от торпед.

Как отмечает ТАСС, представитель Объединенной приборостроительной корпорации сообщал, что оборудование связи и управления почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки при заключении контракта. Кроме того, ряд источников говорил о наличии соглашения о поставках Египту корабельной версии вертолета Ка-52 — Ка-52К «Катран».

«Мистрали» были проданы Египту 10 октября 2015 года. Корабли строились во Франции по контракту с Россией, однако в 2014-м Париж отказался передавать их в связи с обострением украинского кризиса и негативной, по мнению французской стороны, роли, которую Москва в нем сыграла. В ряде стран восточной Европы, в частности в Польше, после этого высказывались предположения о возможной передаче Египтом полученных кораблей России.