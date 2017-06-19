Глава холдинга «Вертолеты России» рассказал о поставках Ми-17В-5 в Индию

Поставки в Индию российских вертолетов Ми-17В-5 могут начаться в 2018 году. Об этом сообщил на авиасалоне в Ле-Бурже глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас идут переговоры с нашими коллегами из "Рособоронэкспорта", мы надеемся, что до конца года выйдем на подписание контракта и тогда сможем уже в 2018 году поставить первые вертолеты», — рассказал Богинский.

В феврале 2017 года выставке Aero India — 2017 в индийском Бангалоре заместитель гендиректора «Вертолетов России» Игорь Чечиков сообщил, что холдинг не исключает частичной локализации производства вертолетов семейства Ми-17 в Индии.

О возможной закупке Индией еще 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 заявлял в декабре 2015 года индийский министр обороны Манохар Паррикар. В 2008-2015 годах Россия продала в Индию 151 военно-транспортный вертолет типа Ми-17В-5.

В Индии эксплуатируются около 400 вертолетов семейства Ми-8/17 разных модификаций, из них более 150 — новые машины типа Ми-17В-5. Это экспортная версия вертолета Ми-8МТВ-5, многоцелевой военно-транспортный вертолет, созданный в 1997 как глубокая модернизация Ми-8МТВ-1.