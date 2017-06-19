Лавров призвал Вашингтон избегать односторонних действий в Сирии

Москва призывает Вашингтон координировать свои действия с партнерами в вопросе урегулирования сирийского кризиса. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции министров иностранных дел БРИКС в Пекине.

«Зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед. Приглашаем всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров добавил, что «все должны согласовывать свои действия с сирийским правительством на территории Сирии». «Тем более когда речь идет о занятии каких-то территорий в стране, в том числе территорий, которые могут вызвать вопросы, с точки зрения истинных замыслов тех, кто осуществляет такие захваты», — пояснил глава МИД.

Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки во время выполнения боевых задач против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Пилот самолета до сих пор не найден. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета ВВС Сирии.

Международная коалиция во главе с США действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.