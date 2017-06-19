На Курском вокзале сошел с рельсов вагон электрички

На Курском вокзале в Москве сошел с рельсов вагон электрички, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Пассажиры эвакуированы», — сказал собеседник агентства. По его данным, на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

Никто не пострадал, сообщил «Ленте.ру» информированный источник.

По сведениям РЕН ТВ, электричка столкнулась с другим составом. По информации агентства «Москва», ей навстречу шел экспресс Нижний Новгород — Москва (по этому маршруту следуют, в частности, поезда «Стриж» — прим. «Ленты.ру»). С рельсов сошли два вагона, уточняет «Москва 24».