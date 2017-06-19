Гран-при кинофестиваля «Зеркало» разделили российский и китайский фильмы

Российская драма «Теснота» Кантемира Балагова и китайская комедия «Я не мадам Бовари» Фэна Сяогана получили гран-при XI международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом сообщает ТАСС.

Хорватская лента «Короткая экскурсия» Игоря Бежиновича победила в номинации «Лучшая режиссура». Фильм индийского режиссера Санала Кумара Сасидхарана «Сексуальная Дурга» отмечена за лучшую операторскую работу. Приз зрительских симпатий получила «Теснота» Балагова.

В конкурсе документальных картин победила лента «В центре циклона» Лизы Козловой. Жюри присудило ей награду «Большое зеркало Артдокфеста». Приз «Малое зеркало» получил фильм «Освобождение: инструкция по применению» Александра Кузнецова.

«Очень сильная конкурсная программа, очень сильные внеконкурсные программы. И давайте выдвинем новый лозунг: "Наш фестиваль — это главный не гламурный фестиваль"», — отметил на церемонии награждения президент «Зеркала», режиссер Павел Лунгин.

XI международный кинофестиваль «Зеркало» проходил в Ивановской области. Председателем жюри в этом году стал мексиканский режиссер Амат Эскаланте.