Власти Индии посоветовали беременным воздержаться от мяса и мыслей о сексе

Правительство Индии порекомендовало беременным женщинам не есть мясо и яйца, а также воздерживаться от мыслей о сексе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на буклет «Забота о матери и ребенке», выпущенный при содействии Министерства, занимающегося популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

По словам врачей, подобный совет очень опасен для будущих матерей. «Правительство раздает псевдонаучные и неразумные советы вместо того, чтобы обеспечивать беременных женщин питательной пищей с высоким содержанием белка», — прокомментировал решение индийских властей гинеколог Арун Гадре.

Он добавил, что власти проигнорировали совет врачей о том, что женщинам в положении необходимо есть мясо, которое богато протеином, а также разрешение вступать в интимные отношения, не опасаясь при этом за здоровье ребенка.

В буклете, в частности, говорится о том, что беременным следует воздерживаться от «гнева, ненависти и похоти».

Министр по развитию традиционной индийской медицины Шрипак Наид заявил, что в рекомендации индийских властей содержится «мудрость, накопленная столетиями».

Как отмечает The Guardian, треть населения Индии живет менее чем на два доллара в день. Многим едва удается питаться чаще одного раза в день. Зачастую женщины делятся своей порцией с детьми и мужьями.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди — известный сторонник традиционной индийской медицины. В ноябре 2014 года он заявил, что обычные лекарства и аюрведа не исключают друг друга. Через некоторое время в стране появилось Министерство, целью которого является популяризация традиционной индийской и тибетской медицины, в том числе йоги и аюрведы.

