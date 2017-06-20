На Фарерских островах начали массовый забой китов

Жители Фарерских островов начали ежегодный летний массовый забой китов. Об этом сообщает The Independent.

В период миграции животные подплывают близко к берегу. Местные жители на лодках загоняют млекопитающих на мелководье, где их убивают, а туши вытаскивают на берег для разделки.

В результате этого в летние месяцы погибают около тысячи животных. Китовое мясо фарерцы употребляют в пищу, однако его добывается значительно больше, чем нужно для еды. В результате тонны мяса просто гниют на складах.

Забой китов является местной традицией и не запрещен законами. Однако против жестокого обычая выступают защитники прав животных. Они утверждают, что млекопитающие испытывают ужасные страдания.

«Киты и дельфины очень умные существа и чувствуют боль и страх, точно так же, как и мы», — говорится в заявлении активистов. Они несколько раз пытались предотвратить жестокую бойню, выходя в море с целью помешать загону китов в бухты и на мелководье. Однако их усилия остаются тщетными: в прошлом году за такие действия пятеро активистов были арестованы, а их лодки — конфискованы.

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1 апреля сообщалось, что японские китобои убили по меньшей мере 333 малых полосатика в Антарктике в рамках программы экологических исследований, которую поддерживает правительство.

Охота на китов ради прибыли запрещена Международной конвенцией о регулировании китобойного промысла. Наряду с этим по международному соглашению 1987 года разрешено «проводить исследования на китах с возможным летальным исходом». Официальный Токио настаивает, что действует строго в рамках международного права, однако периодически становится объектом внимания защитников природы. Они обвиняют Японию в том, что она прикрывается «исследовательскими целями», а на самом деле мясо китов продается в супермаркетах страны.