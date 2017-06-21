Китайский велопрокатчик закрылся после кражи 90 процентов парка

Китайская компания по велопрокату Wukong Bicycle, работавшая в городе Чунцин, закрылась из-за утраты 90 процентов парка. Об этом в среду, 21 июня, сообщает The South China Morning Post.

По всей видимости, все пропавшие велосипеды украдены. Как признался основатель компании Лэй Хоуи, на них не были установлены GPS-маяки. По его словам, еще одна причина краха компании: недобросовестные поставщики, контракты с которыми были заключены ради экономии. Кроме того, Чунцин построен на холмах, и перемещаться по ним на велосипедах не очень удобно.

Тем не менее два других крупных велопрокатчика, Mobike и Ofo, успешно продолжают работу. Велопрокат очень популярен в Китае: по всей стране работают несколько десятков специализированных фирм.