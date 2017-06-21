Утвержден официальный рецепт кофе по-петербургски

В Санкт-Петербурге разработали и официально утвердили фирменный рецепт местного кофе. Об этом сообщает ТАСС.

Рецепт был создан специалистами петербургского Музея кофе по заказу комитета по внешним связям Северной столицы. При этом эксперты опирались на исторические материалы.

Материалы по теме Бесприютная экскурсия Бомж показывает туристам настоящий Петербург

Первый заместитель председателя комитета Сергей Марков пояснил, что рецепт был воссоздан в рамках программы возрождения гастрономических традиций города, которая реализуется с 2015 года.

«Уже есть хорошие примеры, когда на основе исторических рецептов современные повара придумывают новые блюда, например знаменитый петербургский деликатес "стерлядь в шампанском". Теперь этот ряд пополнил кофе», — добавил чиновник.

Для приготовления напитка понадобятся 18 граммов свежеобжаренного кофе арабика, 80 миллилитров горячей воды и 1-2 ложки молочной пены. Сначала готовится двойной эспрессо, затем в него добавляют горячую воду и молочную пену, взбитую при помощи капучинатора.

В итоге напиток получается не очень крепкий, но с интенсивным и ярким вкусом. Таким кофе планируется угощать гостей на официальных приемах и обедах в Петербурге. Также администрация хочет предложить новый продукт ряду местных кофеен.

Кофе в России начали пить в начале XVIII века, во времена Петра I. Император пристрастился к этому напитку в Голландии.