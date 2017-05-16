Кофеин привел к гибели напившегося кофе и энергетиков 16-летнего американца

В американском штате Южная Каролина погиб подросток, употребивший слишком большое количество напитков, которые содержат кофеин. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает BBC News.

В течение двух часов 16-летний Дэвис Аллен Крайп (Davis Allen Cripe) выпил латте из «Макдоналдса», большую бутылку Mountain Dew и энергетический напиток, название которого не сообщается. В них содержалось около 470 миллиграммов кофеина.

По заключению специалистов, это вызвало аритмию и повлекло сердечный приступ, который привел к гибели молодого человека. Отмечается, что Крайп не страдал ожирением и не жаловался на проблемы с сердцем.

Гэри Уоттс, коронер округа Ричленд, где произошел инцидент, подчеркнул, что речь не идет о передозировке кофеина. По его словам, проблема связана со скоростью, с которой молодой человек употреблял эти напитки. В частности, ему не следовало пить энергетик залпом.

В апреле сообщалось, что по данным ученых из США, энергетики представляют большую опасность для здоровья, чем другие напитки с кофеином. Они вызывают повышение интервала QT, что может привести к аритмии.