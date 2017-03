Названа главная опасность коктейля из водки и энергетиков

Канадские медики назвали главную опасность от употребления коктейлей, состоящих из алкоголя и энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Соответствующая работа опубликована в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Совместное употребление содержащих кофеин энергетических напитков и алкоголя приводит, как показали ученые, к повышенному риску получения травм. Среди наиболее распространенных — непреднамеренные (падения и ДТП) и преднамеренные (драки и иные проявления физического насилия).

Причины того, что совместное употребление энергетиков и алкоголя приводит к повышенной травмоопасности, связаны с тем, что первые маскируют эффект от принятия вторых, в результате чего человек употребляет больше спиртного.

К подобным выводам специалисты пришли, проведя метаанализ исследований, опубликованных в период с 1981 года по 2016-й и посвященных влиянию на здоровье алкоголя и энергетиков. Эксперты обнаружили 13 публикаций, где рассматривалось совместное употребление данных жидкостей. В 10 из них сообщалось о повышенном риске травматизма по сравнению с употреблением только алкогольных напитков.