Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

TWZ: Армия США закажет 1500 «мангалов» для защиты танков от дронов

Армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от дронов, которые называют «мангалами». Экранами оснастят танки и боевые машины пехоты (БМП), пишет TWZ.

Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху. Как пишет издание, запрос на TAP в плане бюджета на 2026 финансовый год появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники, которая сталкивается с большим количеством FPV-дронов.

«В настоящее время в мире нет танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы эффективной пассивной броневой защитой, необходимой для борьбы с современными высокоточными атаками», — сказал бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley майор в отставке Майкл Лискано.

В публикации допустили, что TAP будет похож на «мангалы», которые активно используют в зоне специальной военной операции. Комплект экранов будет прикрывать крышу башни и корпуса машин. В армейских документах отмечено, что экраны будут наиболее эффективными против кумулятивных средств поражения.

В июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что антидроновые «мангалы» могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня.