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00:15, 3 июля 2025Наука и техника

Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

TWZ: Армия США закажет 1500 «мангалов» для защиты танков от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от дронов, которые называют «мангалами». Экранами оснастят танки и боевые машины пехоты (БМП), пишет TWZ.

Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху. Как пишет издание, запрос на TAP в плане бюджета на 2026 финансовый год появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники, которая сталкивается с большим количеством FPV-дронов.

«В настоящее время в мире нет танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы эффективной пассивной броневой защитой, необходимой для борьбы с современными высокоточными атаками», — сказал бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley майор в отставке Майкл Лискано.

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В публикации допустили, что TAP будет похож на «мангалы», которые активно используют в зоне специальной военной операции. Комплект экранов будет прикрывать крышу башни и корпуса машин. В армейских документах отмечено, что экраны будут наиболее эффективными против кумулятивных средств поражения.

В июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что антидроновые «мангалы» могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня.

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