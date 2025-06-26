В «Ростехе» оценили эффективность «мангалов»

«Ростех»: Решетки иногда лучше защищают технику от дронов, чем броня

Антидроновые экраны, которые называют «мангалами», могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня. Эффективность дополнительной защиты оценил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

«Средства дополнительной защиты — решетки, экраны, противодронные сетки, аэрозольные постановщики — иногда показывают лучшую эффективность против FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита», — сказал он.

Оздоев почеркнул, что важно бороться с сутью угрозы, уничтожая дроны в воздухе и подавляя каналы связи. Также необходимо уничтожать пункты управления беспилотниками, предприятия по производству дронов и нарушать логистику их поставок. По его словам, высокую эффективность показывают дроны-перехватчики, которые уничтожают аппараты противника, и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Технику оснастили решетчатыми экранами и «мангалами», которые защищают верхнюю полусферу машины. Также БМП получили средства снижения заметности «накидка» и систему РЭБ.