Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:14, 26 июня 2025Наука и техника

В «Ростехе» оценили эффективность «мангалов»

«Ростех»: Решетки иногда лучше защищают технику от дронов, чем броня
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Антидроновые экраны, которые называют «мангалами», могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня. Эффективность дополнительной защиты оценил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

«Средства дополнительной защиты — решетки, экраны, противодронные сетки, аэрозольные постановщики — иногда показывают лучшую эффективность против FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита», — сказал он.

Оздоев почеркнул, что важно бороться с сутью угрозы, уничтожая дроны в воздухе и подавляя каналы связи. Также необходимо уничтожать пункты управления беспилотниками, предприятия по производству дронов и нарушать логистику их поставок. По его словам, высокую эффективность показывают дроны-перехватчики, которые уничтожают аппараты противника, и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Технику оснастили решетчатыми экранами и «мангалами», которые защищают верхнюю полусферу машины. Также БМП получили средства снижения заметности «накидка» и систему РЭБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    В России заметили резкий рост неплатежей

    Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

    Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

    Россиянам назвали главный документ при покупке жилья

    Варламов увидел цены на яйца в магазине русских эмигрантов и удивился

    Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

    Украина пересмотрела ожидания сроков перемирия

    Адвокат раскрыл возможные последствия мошенничества с виллами для Гузеевой

    Турист решил сделать уборку в арендованном доме во время отпуска и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости