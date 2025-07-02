В Китае заявили о последствиях поставок американских ракет Украине

NetEase: Остановка поставок ракет США Украине негативно повлияет на ВСУ

Приостановка поставок ракет США Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ, а также осложнит ситуацию для Украины. Об этом пишет китайское издание NetEase.

«Приостановка поставок ключевых ракет на Украину окажет значительное влияние на возможности ВСУ, в частности, в области противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов», — сказано в статье.

Так как российско-украинский конфликт еще не завершен, этот шаг, несомненно, осложнит ситуацию. В будущем Киеву, возможно, придется искать новые каналы поставок вооружения.

Ранее в Пентагоне рассказали, что США не планируют раскрывать, поставки каких видов оружия Украине были приостановлены. Также уточнялось, что решение о приостановке поставок некоторых видов оружия связано с желанием завершить украинский конфликт, а также основано на интересах американской армии.

До этого журнал Politico написал, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.