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23:39, 2 июля 2025Россия

Саперы рассказали об оставленных ВСУ заминированных игрушках

В Курской области саперы находят заминированные игрушки, оставленные ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Курской области заминированные мягкие игрушки, аптечки, телефоны и пакеты. Об этом рассказал сапер с позывным Эмиль в беседе с РИА Новости.

«Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны (...) Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда — мину», — рассказал сапер.

Он отметил, что также в российском приграничье были найдены заминированные шоколадки, которые взрываются, когда их надламывают.

Ранее разминирование Курской области показали на видео. На нем продемонстрировали подготовку к подрыву боеприпаса, найденного на территории населенного пункта. На снятых беспилотником кадрах виден мощный взрыв, произведенный саперами. Также они подорвали несколько боеприпасов меньшей мощности.

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