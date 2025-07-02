Саперы рассказали об оставленных ВСУ заминированных игрушках

В Курской области саперы находят заминированные игрушки, оставленные ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Курской области заминированные мягкие игрушки, аптечки, телефоны и пакеты. Об этом рассказал сапер с позывным Эмиль в беседе с РИА Новости.

«Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны (...) Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда — мину», — рассказал сапер.

Он отметил, что также в российском приграничье были найдены заминированные шоколадки, которые взрываются, когда их надламывают.

Ранее разминирование Курской области показали на видео. На нем продемонстрировали подготовку к подрыву боеприпаса, найденного на территории населенного пункта. На снятых беспилотником кадрах виден мощный взрыв, произведенный саперами. Также они подорвали несколько боеприпасов меньшей мощности.