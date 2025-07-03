Аль аш-Шейх: Фьюри дал мне слово выступить в 2026 году

Британский боксер Тайсон Фьюри возобновит карьеру. Об этом сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X.

«Я говорил с Фьюри, и он дал мне слово, что выступит в Эр‑Рияде в 2026 году», — заявил Аль аш-Шейх.

В январе 2025-го Фьюри объявил о завершении карьеры. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.

В своих последних двух поединках Фьюри проиграл украинцу Александру Усику. Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца раздельным судейским решением. Во втором поединке, который состоялся 22 декабря, Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Всего в карьере Фьюри провел 37 боев. В них он одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения, сведя еще один поединок к ничьей.