Усик победил Фьюри и защитил три титула

Боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и защитил три титула

Боксер-тяжеловес Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в повторном бою. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Украинец одержал верх в 12 раундовом поединке единогласным решением судей. Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 23-й поединок и на данный момент остается непобежденным.