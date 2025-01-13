Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причины решения Фьюри не назвал. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.

Ранее сообщалось, что Фьюри не закончит выступления. Отмечалось, что он сказал друзьям: «Это еще не конец».

В своих последних двух поединках Фьюри проиграл украинцу Александру Усику. Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца раздельным судейским решением. Во втором поединке, который прошел 22 декабря, Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Всего в карьере Фьюри провел 37 боев. В них он одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения, сведя еще один поединок к ничьей.