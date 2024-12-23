Фьюри высказался о завершении карьеры после второго поражения от Усика

The Sun: Тайсон Фьюри не завершит карьеру после второго поражения от Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры после второго поражения от украинца Александра Усика. Его слова приводит The Sun.

По информации источника, Фьюри не закончит выступления. Отмечается, что он сказал друзьям: «Это еще не конец».

В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой боксеров прошел 19 мая и также закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик на данный момент остается непобежденным.