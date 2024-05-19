Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Усик победил Фьюри по очкам и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик одержал победу по очкам над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Трансляция велась на сайте «Спорт-Экспресса».

Поединок прошел в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

Впервые в истории бокса разыграли сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Ранее The Story Insider сообщил, что гарантированные гонорары британца и украинца составят 20 и восемь миллионов долларов соответственно. Основной доход они получат от продаж платных трансляций: доходы распределятся в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри.