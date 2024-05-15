Фьюри и Усик прибыли на бой в Саудовскую Аравию

Тайсон Фьюри и Александр Усик прибыли в Эр-Рияд, где проведут бой 18 мая

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик прибыли в Эр-Рияд, где 18 мая состоится их бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Об этом пишет Sports.ru.

По данным The Story Insider, гарантированные гонорары британца и украинца составят 20 и восемь миллионов долларов соответственно. Основной доход они получат от продаж платных трансляций: доходы распределятся в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри. Если будет продан один миллион трансляций, Тайсон заработает 80 миллионов, а Александр — 47 миллионов долларов.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. За профессиональную карьеру британец провел 35 боев, одержав в них 31 победу и потерпев четыре поражения.

Усик — действующий чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. У него ни одного поражения в 21 поединке на профессиональном ринге, 14 побед он одержал нокаутом.