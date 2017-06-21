Dove поможет женщинам с бритьем

Косметический бренд Dove выпустил обновленную линию женских антиперспирантов, помогающих ухаживать за кожей в зоне подмышек и избегать раздражения и сухости после бритья. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня.

Увлажняющие средства, входящие в состав новых аэрозольных, шариковых и сухих дезодорантов, помогают сохранить природный уровень холестерина и церамидов — природных липидов, отвечающих за увлажненность кожи и ее эластичность. Ароматы для новой линии разработала парфюмер Энн Готлиб.

Фото: пресс-служба Dove 1 /2

В апреле 2017 года бренд Dove обновил свою линию шампуней и кондиционеров и выпустил новые средства ухода за волосами — линию «Объем и восстановление» с комплексом Hydro-Lift.

