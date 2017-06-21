Госдума приняла расширяющий полномочия ФСО закон

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, расширяющий полномочия Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает издание, согласно принятому закону, ФСО имеет право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Кроме того, ведомство получает возможность временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проезжают охраняемые лица.

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В документе также говорится о том, что органы государственной охраны наделяются правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

29 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ФСО получила право принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. До этого служба могла бессрочно пользоваться земельными участками без возможности изымать их самостоятельно.