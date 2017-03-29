Путин разрешил ФСО изымать земельные участки

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральная служба охраны (ФСО) получила право принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в Положение о ФСО России, утвержденное 7 августа 2004 года. Комментируя необходимость таких изменений, источник в спецслужбе в беседе с ТАСС отметил, что «правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд».

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До этого служба могла бессрочно пользоваться земельными участками без возможности изымать их самостоятельно. 5 августа 2016 года стало известно, что ведомство подготовило проект указа президента, согласно которому оно получит это право.

Ранее министерство обороны тоже получило аналогичное разрешение.

Условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд регулируются Земельным кодексом России.

Федеральная служба охраны — орган исполнительной власти, который занимается охраной руководства страны и обеспечением его защищенной связью.