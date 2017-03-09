В ФСО опровергли проникновение феминисток на Угловую Арсенальную башню Кремля

При проведении акции феминисток в Кремле проникновения на охраняемые объекты не было. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил в четверг, 9 марта, замначальника пресс-центра Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

По его словам, на территории Кремля есть как общедоступные места (например, Александровский сад), так и зоны, доступ в которые закрыт. На уточняющий вопрос корреспондента о том, входит ли Угловая Арсенальная башня в число охраняемых, Симонов заявил, что туда никаких проникновений было.

От дальнейших комментариев представитель ФСО отказался, посоветовав лишь уточнить происхождение фотографий с мероприятия у СМИ, которые их публиковали.

Акция феминисток на Красной площади состоялась 8 марта. Сообщалось, что двум активисткам удалось взобраться на кремлевскую стену со стороны Александровского сада и вывесить там баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» После этого девушки зажгли дымовые шашки. Еще две феминистки с файерами развесили на Угловой Арсенальной башне плакат «Национальная идея — феминизм». Другие участники акции держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».

После этого семь женщин (четыре активистки, две журналистки «Новой газеты» и фотограф) были доставлены в отдел полиции. Там с ними провели профилактическую беседу и отпустили.



