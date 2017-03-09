Военный комендант назвал монтажом баннер феминисток на кремлевской башне

Военный комендант Московского Кремля Сергей Хлебников заявил, что снимок с феминистками, разместившими баннер на Угловой Арсенальной башне, является фотомонтажом. Такое мнение он в четверг, 9 марта, высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — подчеркнул Хлебников.

Он также добавил, что башня охраняется средствами сигнализации и видеонаблюдения, а также другими способами, которые он не вправе озвучивать. По словам военного коменданта, внутри объекта дислоцировано подразделение президентского полка, в связи с чем проход туда, как и в любую военную часть, ограничен.

«Человеку, который попытается туда проникнуть, скажут, что проход закрыт по режимным соображениям, а если он не послушает, его будут вынуждены препроводить в отделение полиции, как это и было с теми девушками», — сказал Хлебников, добавив, что взобраться на башню невозможно.

Ранее 9 марта замглавы пресс-центра Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов заявил, что во время акции феминисток в Кремле проникновения на охраняемые объекты не было. На уточняющий вопрос корреспондента «Говорит Москва» о том, входит ли Угловая Арсенальная башня в число охраняемых, он заверил, что туда посторонние не попадали.

Акция на Красной площади прошла 8 марта. Сообщалось, что двум ее участницам удалось взобраться на кремлевскую стену со стороны Александровского сада и вывесить там баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» После этого девушки зажгли дымовые шашки. Еще две феминистки с файерами якобы развесили на Угловой Арсенальной башне плакат «Национальная идея — феминизм». Другие участники акции держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».

После этого семь женщин были доставлены в отдел полиции, откуда их отпустили после профилактической беседы.



