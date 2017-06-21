Актера из «Глухаря» обокрали в Москве

Актера Александра Гундарева обокрали в Москве. Об этом в среду, 21 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, неизвестный пробрался ночью в принадлежащий артисту автомобиль Toyota и похитил Macbook Pro, iPad и фотоаппарат Sony.

Материальный ущерб оценен в 140 тысяч рублей. Сотрудники полиции разыскивают преступника и выясняют обстоятельства инцидента.

34-летний Александр Гундарев снялся в таких сериалах, как «Глухарь», «Безмолвный свидетель», «Капитанские дети» и «Побег», а также в фильмах «Дождь идет», «Охота жить» и «Слуга государев».

В апреле 2016-го актера Арсения Постнова, игравшего в сериалах «Глухарь» и «Ранетки», избили и ограбили на юго-востоке Москвы. Преступники отобрали у артиста 13 тысяч рублей и скрылись, но впоследствии были задержаны полицией.