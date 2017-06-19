Избитый стаканом актер потребует компенсацию у нападавших

Актер Сергей Годин, избитый неизвестными в московском баре, намерен потребовать у них компенсацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 июня.

По словам Година, из-за полученных в потасовке травм он не может выйти на съемочную площадку. За срыв графика актеру придется выплатить кинокомпании большой штраф. Он планирует взыскать сумму неустойки со своих обидчиков.

Годин рассказал, что толкнул плечом мужчину на танцполе. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего в актера бросили стакан и избили. Артист получил перелом скуловой кости, легкое сотрясение мозга и два шрама. Его увезли из клуба на машине скорой помощи.

В отношении нападавших, которые успели скрыться, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личности злоумышленников, сообщает телеканал «360».

Годин снялся в таких фильмах, как «Дуэлянт», «Главный», «Ч/Б», «Хоттабыч» и «Наша Russia: Яйца судьбы», а также в сериалах «Солдаты», «Клуб», «Лютый», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Паук» и «Выжить после».