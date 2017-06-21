Актер из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

Актер-эпизодник из российских сериалов «Интерны» и «Универ» Дмитрий Бушин сознался в распространении наркотиков. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, артист сделал тайник-закладку с двумя граммами мефедрона на севере Москвы. «Сотрудники полиции осмотрели указанное место и обнаружили тайник с наркотическим веществом», — рассказал источник.

Бушина задержали на севере столицы 29 мая. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у артиста почти восемь граммов мефедрона. Его арестовали до 27 июля.

27-летний Дмитрий Бушин известен по эпизодическим ролям в ситкоме «Универ» и комедийном сериале «Интерны». Кроме того, актер снимался в рекламе.