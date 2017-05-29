Актер из сериалов «Интерны» и «Универ» попался с наркотиками в Москве

Сотрудники полиции Москвы задержали с наркотиками актера Дмитрия Бушина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 мая.

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Задержание произошло на севере столицы. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у 27-летнего артиста почти восемь граммов мефедрона. «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере» — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал собеседник агентства.

О том, какая мера пресечения была избрана в отношении Бушина, не сообщается.

Дмитрий Бушин сыграл в эпизодах «Универа» и комедийном сериале «Интерны». Кроме того, актер снимался в рекламе.