Культура
 

Актер из «Универа» и «Интернов» арестован за восемь граммов мефедрона

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Дмитрий Бушин
Дмитрий Бушин

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для актера Дмитрия Бушина, задержанного с наркотиками. Об этом в четверг, 1 июня, Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дмитрия Бушина до 27 июля», — сказала она.

Бушина задержали на севере столицы 29 мая. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у артиста почти восемь граммов мефедрона.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере» — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул источник в правоохранительных органах.

27-летний Дмитрий Бушин известен по эпизодическим ролям в ситкоме «Универ» и комедийном сериале «Интерны». Кроме того, актер снимался в рекламе.

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