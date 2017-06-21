Президент Южной Кореи потребовал от Японии извиниться за сексуальное рабство

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от Японии принести официальные извинения за использование корейских женщин в качестве секс-рабынь в годы Второй мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Washington Post.

«Для того, чтобы закрыть этот вопрос, Япония должна признать юридическую ответственность за свои действия и принести официальные извинения на уровне правительства», — объявил южнокорейский лидер. Он также отметил, что соглашение об урегулировании претензий, заключенное предыдущим правительством, «не вызвало понимания у корейского народа, и в первую очередь у жертв».

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При этом Мун Чжэ Ин выразил надежду, что связи Сеула и Токио будут укрепляться. «Нельзя допустить, чтобы один вопрос затормозил развитие двусторонних отношений», — пояснил он.

Соглашение об урегулировании претензий по вопросу о сексуальном рабстве в годы Второй мировой войны было заключено между Южной Кореей и Японией в декабре 2015 года. В соответствии с ним Токио обязался выплатить миллиард иен (девять миллионов долларов) южнокорейскому фонду, который занимается помощью бывшим «женщинам для утешения» и членам их семей. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также принес личные извинения жертвам и выразил сожаление, что им пришлось перенести такие страдания. Южнокорейская оппозиция раскритиковала договоренность, а Мун Чжэ Ин пообещал пересмотреть ее в случае прихода к власти.

«Женщинами для утешения» называют жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях («станциях утешения») для удовлетворения сексуальных потребностей японских солдат в годы Второй мировой войны. Токио утверждал, что это был личный выбор женщин. Историки других стран настаивают, что девушек похищали и заставляли работать в борделях. Число «женщин для утешения» варьировалось от 20 до 410 тысяч человек.

Корея с 1910-го по 1945-й была японской колонией. В этот период корейцы подвергались дискриминации со стороны Токио.