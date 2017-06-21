Китаец со змеей в носу поднял ведра глазами

Видео: mirror.co.uk

Житель Китая У Сун (Wu Song) продемонстрировал на улицах города Чэнду, провинция Сычуань, свою выносливость и умение обращаться с пресмыкающимися. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина опубликовал видео, в котором продевает хвост живой змеи через ноздрю и вытаскивает его изо рта. Затем он цепляет металлические крюки за нижние веки и поднимает привязанные к ним ведра с водой. Издание отмечает, что остается неясным, зачем У Сун это делал.

В марте сообщалось, что американец извлек небольшую мертвую змею из носа своей кошки.