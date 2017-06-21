Бывший премьер-министр Израиля Ольмерт переведен из тюрьмы в больницу

Бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт переведен из тюрьмы в госпиталь из-за болей в груди. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Врачи, обследовавшие Ольмерта, исключили вероятность сердечного приступа. Тем не менее, ему назначили дополнительные анализы в связи с тем, что он в последнее время быстро похудел.

Ольмерт был признан виновным в деле о коррупции при строительстве комплекса «Холиленд». Следствие установило, что чиновники мэрии Иерусалима, которую возглавлял Ольмерт, получили в виде взяток от компании-застройщика несколько миллионов шекелей за продвижение проекта и внесение в него многочисленных изменений.

Первоначально Ольмерт, возглавлявший кабинет министров Израиля с 2006 по 2009 год, был приговорен к шести годам лишения свободы. Также суд обязал бывшего премьера выплатить штраф в размере одного миллиона шекелей (свыше 265 тысяч долларов). Позже Верховный суд Израиля частично удовлетворил апелляцию защиты и сократил срок заключения до 18 месяцев. Еще один месяц заключения был добавлен судом по статье за препятствование расследованию.

Отбывать срок наказания в тюрьме «Маасиягу» города Рамла Ольмерт начал 15 февраля 2016 года. На 29 июня 2017-го назначено слушание об его условно-досрочном освобождении.