Сотрудник почтовой компании на Ямале обокрал свое отделение на миллион рублей

Полицейские задержали по подозрению в краже миллиона рублей из почтового отделения в Новом Уренгое сотрудника этого учреждения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает РИА Новости.

По версии следствия, он заранее оставил ключ от хранилища на оконной решетке, затем вернулся ночью и забрал 970 тысяч рублей. Часть денег он успел потратить на покупку автомобиля. Клерк находится под стражей.

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