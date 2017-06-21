Легендарные игры Sega вышли на iOS и Android

Sega запустила новую программу под названием Forever, в рамках которой на мобильные устройства будут выходить культовые игры с приставок компании. Трейлер Sega Forever опубликован на официальном YouTube-канале.

На старте программы для iOS и Android будут доступны пять игр с Sega Genesis: Sonic the Hedgehog (который уже выпускался для смартфонов), Comix Zone, Altered Beast, Kid Chameleon и Phantasy Star II. Все они доступны бесплатно, но с рекламой. За два доллара рекламу можно отключить. В Sega заявили, что планируют расширять коллекцию каждые пару недель, в том числе добавлять официальные эмуляторы и порты с разных приставок.