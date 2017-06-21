Subaru отзовет 24 тысячи машин в России из-за дефекта подушек безопасности

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве моделей Impreza и Forester. Ремонту подлежат более 24 тысяч автомобилей, реализованных с сентября 2007-го по октябрь 2010 года. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва автомобилей — дефект подушек безопасности производства компании Takata Corp. Из-за проникновения влаги в газогенератор возможно нештатное срабатывание фронтальной подушки пассажира, которое может привести к травме.

Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

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В отношении Takata Corp. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в 2014 году провела расследование и выяснила, что часть подушек, произведенных с 2004 года, либо не раскрываются при аварии, либо взрываются, раня водителя металлическими осколками корпусов блока наполнения.

30 марта стало известно о том, что японская автомобильная корпорация Toyota Motor отзывает около 2,9 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности производства компании Takata.