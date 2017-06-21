Под многоквартирным домом Пекина нашли потайной подземный комплекс с мигрантами

Под престижным многоквартирным домом «Сады Цзюйлун» в Пекине обнаружен огромный подземный комплекс. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на национальное радио КНР.

Материалы по теме Второй не лишний К чему приведет отмена правила «одна семья — один ребенок» в Китае

По данным радиостанции, в нем жили 400 мигрантов, которые прибыли в город в поисках поденной работы. Внутри бункера были жилые помещения, кухни, спальни и даже курительная комната. Подвал по документам принадлежит государству, однако он, скорее всего, когда-то был сдан в аренду.

Потайное помещение помогли обнаружить сами жители «Садов Цзюйлун» — они заметили, что около дома регулярно ходят люди, которые в нем не живут. Узнав о постояльцах подвала, они забеспокоились о собственной безопасности: мигранты использовали для готовки и мощные рисоварки, и газовые баллоны.

Вопрос о юридическом статусе подвала и законности проживания в нем мигрантов в данный момент решается властями. Постояльцы подвала, известные в Китае как «крысиное племя», живут в подземных помещениях и бункерах, построенных в 70-х и 80-х годах XX века.