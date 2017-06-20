За десять лет в Китае число богачей выросло в девять раз

Число богатых китайцев, чье состояние составляет не менее 10 миллионов юаней (1,46 миллиона долларов), достигло 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Bain Consulting и China Merchants Bank.
Таким образом, число богачей выросло в стране за последние десять лет в девять раз.
Как отмечает агентство, в ближайшее время столь стремительный рост прекратится.
Доля богатых китайцев, инвестировавших за рубеж, достигнет в 2017 году 56 процентов по сравнению с 19 процентами в 2011 году.
По данным Reuters, в основных богатые граждане КНР проживают в крупных городах и прибрежных районах.