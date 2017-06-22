Лидер «Чайфа» рассказал о переговорах с блатными в 1990-е годы

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин прокомментировал слова Наины Ельциной о том, что 1990-е годы были «святыми». По словам музыканта, для него это время было достаточно депрессивным, пишет портал kp.ru в четверг, 22 июня.

«В 1991 году мы поехали в первый большой тур на Дальний Восток, и в первый же вечер нас пытались прессовать какие-то люди, чтобы мы отстегивали деньги на непонятный общак», — вспомнил Шахрин.

Исполнитель рассказал, что в 1995 году его группа ездила на гастроли в сопровождении двух охранников. «Один — по переговорам с блатными, а другой, такой здоровенный, вступал в момент, когда словами проблему уже было не решить. И у обоих было разрешение на ношение оружия», — отметил он.

«Думаю, Наина Ельцина имела в виду, что это было время надежд — мы немного потерпим, и все будет классно. Сказочно и хорошо не стало, но все равно лучше, чем в 90-х», — подчеркнул Шахрин.

Вдова первого президента России на презентации мемуаров «Личная жизнь», прошедшей 6 июня, призвала «поклониться людям, которые жили в 1990-е». Она заявила, что «эти годы надо называть не лихими, а святыми».

Группа «Чайф» была основана в 1985 году. В дискографии коллектива 18 студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Теория струн» вышла в 2017-м.