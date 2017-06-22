Болеющим гриппом беременным женщинам пообещали особенных детей

Американские и норвежские ученые показали, что наличие у женщины во время беременности гриппа может в два раза повысить вероятность рождения у нее ребенка с расстройством аутистического спектра. Соответствующее исследование опубликовано в журнале mSphere, о нем сообщает Колумбийский университет (США).

Работу ученых от аналогичных исследований отличает анализ лабораторно подтвержденных случаев гриппа у беременных женщин, а не только данных медицинской документации. Всего эксперты изучили анкеты и образцы крови 338 матерей из Норвегии, позднее родивших детей с расстройством аутистического спектра. В контрольную группу входили 348 женщин, которые во время беременности не болели.

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Специалисты отмечают, что полученный ими результат является статистически незначительным. «Матерям не следует делать вывод, что наличие инфекции во время беременности означает, что у ребенка будет аутизм. Она может быть просто одним из факторов риска», — считает соавтор исследования Ян Липкин.

Тем не менее, если результат верен, то причиной развития у потомства расстройств аутистического спектра может быть, по мнению авторов, реакция иммунной системы матери на заболевание, которая сказывается на головном мозге плода во время фетального периода беременности.