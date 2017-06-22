Разорившийся Росинтербанк потерял базы данных клиентов

В Росинтербанке, занимающем третье место по размерам «дыры» в капитале из разорившихся российских кредитных учреждений, исчезли электронные базы данных клиентов и архив с документами. Об этом в четверг, 22 июня, пишут «Ведомости». Руководство банка не передало их временной администрации, заступившей в середине сентября прошлого года.

Согласно объяснениям прежнего руководства банка, из-за недостатка средств кредитная организация была вынуждена расторгнуть договор субаренды части помещений, где располагался ее головной офис. Поэтому банку пришлось перевозить документы, в том числе кредитные досье, в архив.

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При этом помимо исчезнувших документов на бумажных носителях в банке пропали и их электронные копии. В результате почти каждому десятому вкладчику (более 9 тысяч человек) пришлось доказывать свои права на депозиты.

В середине сентября Росинтербанк полностью перестал обслуживать клиентов. В тот же день Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов.

По итогам первого полугодия 2016 года Росинтербанк занимал 68-е место в российской банковской системе с активами в размере 102,3 миллиарда рублей. Объем вкладов населения на момент отзыва лицензии составлял почти 57 миллиарда рублей.