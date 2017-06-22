Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс

Британская компания Dyson представила фен Supersonic, выпущенный в кожаном кейсе. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

По словам представителей марки, он не перегревает волосы и высушивает их быстрее других фенов. Благодаря небольшому размеру, его удобно взять с собой в поездку. Цены пока не назывались.

Этот фен был представлен осенью 2016 года. Он создает мощный поток воздуха и предупреждает повреждение волос из-за перегрева за счет интеллектуальной системы контроля температуры. «Фены для волос, какими мы их знаем, зачастую очень тяжелые, малоэффективные и шумные. Я поставил перед инженерами непростую задачу: погрузиться в изучение науки о волосах», — прокомментировал основатель фирмы Джеймс Дайсон.

Джеймс Дайсон основал компанию Dyson, которая занимается изготовлением бытовых электроприборов, в 1992 году. Самыми известными продуктами Dyson являются циклонные пылесосы, приборы для сушки рук (процесс занимает порядка 10 секунд) и вентиляторы без лопастей.